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Российские борцы победили американцев в матчевой встрече

Сборная России по вольной борьбе победила команду США в матчевой встрече
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PWL

Сборная России по вольной борьбе выиграла у команды США в матчевой встрече, которая состоялась в Будапеште, со счетом 6:4.

Поединки прошли в 10 весовых категориях. Первые пять из них остались за россиянами: победы в весовых категориях победы одержали Муса Мехтиханов (до 57 кг), Муслим Мехтиханов (61 кг), Абасгаджи Магомедов (до 65 кг), Сайын Казырык (до 70 кг) и Магома Дибиргаджиев) (до 74 кг).

Далее россияне потерпели четыре поражения. В решающей встрече при счете 5:4 в пользу сборной России в весовой категории до 125 кг решающий балл принес Зелимхан Хизриев.

Матчевая встреча сборных России и США состоялась впервые с 2017 года. Соревнования прошли под эгидой Профессиональной борцовской лиги (PWL). Россияне выступали под национальным флагом, а перед началом соревнований прозвучали гимны стран.

Ожидается, что в ближайшем будущем пройдут еще две подобных встречи.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее российский хоккеист женился на дочери главы борьбы России.

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