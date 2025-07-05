«Ливерпуль» выплатит семье погибшего футболиста всю сумму до конца контракта

Английский «Ливерпуль» выплатит семье футболиста Диогу Жоты, который 3 июля погиб в ДТП, оставшуюся сумму по контракту, передает Record.

Трудовое соглашение Жоты с «Ливерпулем» было рассчитано до лета 2027 года. Его семья получит от команды £8 млн.

ДТП произошло 3 июля в провинции Самора на западе Испании. Нападающему было 28 лет. Вместе с Жотой в автомобиле был его брат Андре, который выступал за португальский «Пенафиел». Он также не выжил. Оба футболиста сгорели в автомобиле.

За несколько дней до ДТП Жота женился.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Жота стал чемпионом в составе «Ливерпуля». Он провел в АПЛ 26 матчей, забив шесть мячей. В Лиге чемпионов Жота провел в прошлом сезоне четыре матча, не отметившись результативными действиями. Всего футболист, игравший за «Ливерпуль» с 2020 года, провел за команду 182 матча, в которых записал на свой счет 65 забитых голов.

Ранее тренер «Ливерпуля» рассказал о последнем разговоре с Жотой.