В «Динамо» заступились за подравшегося в кафе Смолова

Голкипер «Динамо» Волк заступился за Смолова в инциденте с дракой в «Кофемании»

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк в интервью «Советскому спорту» заступился за Федора Смолова в инциденте с дракой в «Кофемании».

По его словам, спровоцировавшие футболиста на потасовку люди хотели заполучить пиара.

«Сильно не углублялся, но то, как это выглядит, скорее всего, я на его стороне. Он медийный, достаточно знаменитый футболист. Возможно, кто-то за счёт его имени тоже хочет обрести некую популярность и хайп», — заявил Волк.

28 мая Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию.

Супруга футболиста Карина Истомина заявила, что после инцидента Смолов раскаялся и предложил потерпевшим компенсацию, однако те несколько раз увеличивали запрашиваемую сумму и в итоге обнародовали записи.

Ранее сообщалось, что колумбиец из «Динамо» больше не сыграет за клуб.