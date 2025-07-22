Колумбиец из «Динамо» больше не сыграет за клуб

Полузащитник из Колумбии Карраскаль больше не сыграет за «Динамо»

Колумбийский полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль больше не сыграет за клуб, сообщает Vprognoze.ru.

По информации источника, столичный клуб согласовал с «Фламенго» сделку по футболисту, согласно которой сможет пополнить свою казну на €12 млн. Отмечается, что бразильцы выплятят полную сумму трансфера двумя траншами.

Летом 2023 года Карраскаль перешел в московское «Динамо», подписав контракт на четыре года. Сумма трансфера составила €7 млн.

В Россию Карраскаль переехал в феврале 2022 года, когда на правах аренды перешел в московский ЦСКА из аргентинского «Ривер Плейта». 26 февраля 2022 года в матче против московского «Спартака» он дебютировал в чемпионате России. 20 марта 2022 года футболист забил первый мяч за ЦСКА в ворота «Рубина» (6:1). 20 мая 2022 года клуб выкупил Карраскаля у «Ривер Плейта» и заключил с ним контракт до 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Динамо» может усилиться любимчиком Карпина.