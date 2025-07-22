«Требую чемпионства»: ветеран «Спартака» высказался о задаче клуба

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время своей профессиональной карьеры выступавший за московский «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о задачах в новом сезоне и последних годах выступлений красно-белых.

«Все равно всегда ожидаю и требую от «Спартака». Любой приходящий тренер знает, что это команда, которая всегда борется за чемпионство. Другое дело что после 2018 года – а это уже большой срок, столько тренеров поменяли – мы не видели «Спартак» в числе лидеров. Мы видели «Краснодар», который боролся и в этом году добился чемпионского титула. А от «Спартака» мы многого ждали, но выше третьего места команда не прыгала», — отметил Деменко.

«Спартак» в первый год под руководством Деяна Станковича занял в прошлом сезоне пятое место в Российской премьер-лиге, хотя по ходу турнира находился в числе лидеров и претендовал на титул. Перед стартом нынешнего чемпионата Станкович подписал с клубом новый контракт, а в первом матче нового розыгрыша РПЛ красно-белые обыграли махачкалинское «Динамо» (1:0).

Ранее сообщалось, что «Спартак» может купить защитника «Динамо».