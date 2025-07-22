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«Динамо» может усилиться любимчиком Карпина

«РБ Спорт»: «Динамо» приблизилось к трансферу Зайнутдинова
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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Московское «Динамо» близко к тому, чтобы оформить трансфер полузащитника стамбульского «Бешикташа» Бактиера Зайнутдинова. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, руководство бело-голубых направило представителям турецкого клуба предложение с трансфером на сумму €3 млн. Отмечается, что «Бешикташ» хотел бы получить за футболиста сборной Казахстана порядка €5 млн.

26-летний казахстанский полузащитник выступал за «Ростов» под руководством Валерия Карпина, который в данный момент возглавляет динамовский клуб. Также футболист защищал цвета московского ЦСКА с 2020-го по 2023 год, после чего подписал контракт с турецким «Бешикташем», который действует до лета 2027 года. Летом 2024 года появилась информация, что футболистом активно интересовался петербургский «Зенит», однако трансфер в итоге не состоялся.

В игре первого тура РПЛ бело-голубые не смогли на своем поле переиграть вернувшуюся в элитный дивизион калининградскую «Балтику» (1:1).

Ранее сообщалось, что «Спартак» может купить защитника «Динамо».

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