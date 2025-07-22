Команда Усика высмеяла бой против блогера Джейка Пола

Эгис Климас, менеджер украинского боксера Александра Усика, заявил на YouTube-канале Boxing King Media, что украинец не будет драться с блогером Джейком Полом.

«Что касается Джейка Пола, бой по правилам бокса даже не обсуждается, потому что после него нас посадят в тюрьму. Пол не выживет. Мы понимаем, что нельзя сводить в ринге Усика и Пола», — сказал Климас.

Усик сразился с Даниэлем Дюбуа в ночь на 20 июля и победил, отправив соперника в нокаут в пятом раунде боя.

Украинский спортсмен сохранил у себя пояса чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Кроме того, Усик забрал у Дюбуа его титул — по версии Международной боксерской федерации (IBF) — и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Усик в 2024 году выходил на ринг дважды и оба раза провел поединки против представителя Великобритании Тайсона Фьюри. В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF. В декабре Усик вновь победил — единогласным решением судей.

Ранее дважды проигравший Усику Тайсон Фьюри заявил, что только он может победить украинца.