Овечкина назвали самым веселым игроком «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон в интервью TSN заявил, что считает Александра Овечкина самым веселым партнером по команде.

По его словам, россиянин всегда отличался своеобразным чувством юмора.

«Скучать не приходится, Ови не относится к себе слишком серьезно. С ним очень весело работать каждый день. Он постоянно присылает что-то в сети, знаете, забавное, уместное и неуместное», — заявил Уилсон.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее в «Динамо» рассказали, как исполнили мечту Александра Овечкина.