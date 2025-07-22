Сын тренера Юрана перешел в турецкий клуб

Турецкий клуб «Серик Беледиеспор» объявил о подписании контракта с бывшим нападающим второй команды «Пари Нижний Новгород» Артемом Юраном. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.

Соглашение с 28-летним защитником рассчитано на один сезон.

«Серик Беледиеспор» в минувшем сезоне вышел из третьего дивизиона Турции во второй. 50% акций клуба принадлежат бывшему инвестору «Химок» Туфану Садыгову. Главным тренером клуба в новом сезоне стал бывший футболист «Спартака» Сергей Юран. Последним местом работы 56-летнего Юрана был «Пари НН», который он покинул в апреле 2024 года. До этого он тренировал «Химки», «СКА-Хабаровск», «Зоркий», «Балтику» и другие команды.

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