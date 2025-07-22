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Тренер сборной России сравнила допуск на международную арену с возвращением с дачи

Тренер Покровская сравнила допуск на международную арену с возвращением с дачи
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РИА Новости

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская в интервью «Матч ТВ» заявила, что возвращение национальной команды на международные старты можно сравнить с возвращением с дачи.

По ее словам, четырехлетний пропуск спортсменками мировых турниров не мог не дать о себе знать.

«Возвращение с праздничным настроением. Четыре года — это не просто так. Это тяжело! Мы словно с дачи вернулись, на которой несколько лет жили. Но расслабляться рано», — заявила Покровская.

Россиянки набрали 300,6183 балла. Первое место заняла сборная Китая (307,8001), замкнули тройку испанки (294,8575).

В составе сборной России на соревнованиях выступили Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Агния Тулупова, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Дарья Гелошвили.

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией.

Ранее первое с 1994 года поражение российских синхронисток не сочли трагедией.

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