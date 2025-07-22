Первое с 1994 года поражение российских синхронисток не сочли трагедией

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская в интервью ТАСС заявила, что не считает трагедией первое с 1994 года поражение синхронисток на чемпионате мира трагедией.

По ее словам, команда до этого момента не имела опыта выступления на подобных стартах, из-за чего рассчитывать на победу изначально было сложно.

«У нас новая команда, девочки еще нигде не были обкатаны, некоторые только в юниорской команде по месяцу-два провели и сейчас уже пришли сюда. Сегодня Китай занял наше место, посмотрим, как мы дальше будем выступать. Трагедии нет, я планировала это место», — заявила Покровская.

Россиянки набрали 300,6183 балла. Первое место заняла сборная Китая (307,8001), замкнули тройку испанки (294,8575).

В составе сборной России на соревнованиях выступили Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Агния Тулупова, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Дарья Гелошвили.

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией.

Ранее россиянки прервали серию побед в синхронном плавании.