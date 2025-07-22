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Российская гимнастка отказалась избираться в депутаты

Гимнастка Мельникова отказалась избираться в депутаты
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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова больше не будет кандидатом депутаты Воронежской городской думы VI созыва, сообщает «Обозреватель.Врн».

Мельникова отметила, что ее участие в международных соревнованиях, как спортсмена и лидера сборной России не позволяют ей в полной мере принять участие и проведении избирательной кампании.

21 июля Мельникова в своем Telegram-канале рассказала о том, что ей запретили выступать на международных соревнованиях под песню Ирины Аллегровой «Младший лейтенант».

Также она рассказала, что россиянам нельзя выступать под иностранную музыку, но при этом отечественные треки также разрешены не все.

На Олимпиаде в Токио Мельникова завоевала золотую олимпийскую медаль в командном первенстве, а также стала бронзовой призеркой в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Играх в 2016 году гимнастка завоевала в командном первенстве серебро.

Ранее в Госдуме объяснили запрет Мельниковой выступать под песню «Младший лейтенант».

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