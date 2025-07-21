В Госдуме объяснили запрет Мельниковой выступать под песню «Младший лейтенант»

Депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что российской гимнастке Ангелине Мельниковой не разрешили выступать под песню «Младший лейтенант» из-за негативной реакции со стороны Украины. Ее слова приводит РИА Новости.

«Украина убедила международную федерацию в том, что есть связь с армией. Они отслеживают все это очень внимательно», — заявила Журова.

21 июля Мельникова в своем Telegram-канале рассказала о том, что ей запретили выступать на международных соревнованиях под песню Ирины Аллегровой «Младший лейтенант».

Также она рассказала, что россиянам нельзя выступать под иностранную музыку, но при этом отечественные треки также разрешены не все.

На Олимпиаде в Токио Мельникова завоевала золотую олимпийскую медаль в командном первенстве, а также стала бронзовой призеркой в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Играх в 2016 году гимнастка завоевала в командном первенстве серебро.

Ранее Мельникова раскрыла, почему хочет стать депутатом.