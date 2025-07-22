Российские синхронистки остались без золота на чемпионате мира в технической программе

Российские синхронистки завоевали серебряные награды чемпионата мира в группе.

Россиянки набрали 300,6183 балла. Первое место заняла сборная Китая (307,8001), замкнули тройку испанки (294,8575).

В составе сборной России на соревнованиях выступили Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Агния Тулупова, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Дарья Гелошвили.

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге. Кроме того, им нельзя никаким образом демонстрировать георгиевскую ленту, а также символы Z и V, которые ассоциируются с СВО.

20 июля сборная Китая стала победителем в произвольной программе в синхронном плавании на чемпионате мира.

Ранее синхронистка Майя Дорошко заявила, что ее не задел отказ украинок от фото на этапе Кубке мира.