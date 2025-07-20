Сборная Китая выиграла золотые медали чемпионата мира

Сборная Китая стала победителем в произвольной программе в синхронном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. Об этом сообщается на сайте Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

Второй стала команда Японии. Бронзовые медали достались синхронисткам из Испании. Сборная России в этом виде программы не участвовала.

Ранее золотую медаль завоевал россиянин Александр Мальцев.

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге. Кроме того, им нельзя никаким образом демонстрировать георгиевскую ленту, а также символы Z и V, которые ассоциируются с СВО.

Ранее Губерниев послал в пятую точку недовольных победой нейтрального атлета Мальцева.