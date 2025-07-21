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Сборную России по шахматам допустили до участия в командном чемпионате мира

Сборная России впервые с 2021 года выступит на женском командном ЧМ по шахматам
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Международная шахматная федерация (FIDE) допустила женскую сборную России до командного чемпионата мира 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Турнир пройдет в ноябре в испанском городе Линарес. Решение было принято на заседании FIDE: россиянки выступят под нейтральным флагом при условии, если будет получено письмо об отсутствии возражений от Международного олимпийского комитета (МОК).

Последний раз женская сборная России участвовала в командном чемпионате мира в 2021 году. Всего россиянки дважды становились победительницами турнира.

В феврале 2022 года МОК выпустил заявление, в котором призвал международные федерации отстранить российских и белорусских спортсменов. Сначала Международная шахматная федерация (FIDE) запретила россиянам и белорусам участвовать в турнирах под своей эгидой, однако уже в марте 2022 года федерация приняла решение допустить шахматистов до соревнований в нейтральном статусе. Спортсмены имеют право выступать только в личных турнирах.

Ранее украинский суд приговорил шахматиста Сергея Карякина к девяти годам колонии.

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