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Легенда «Крыльев Советов»: «Оренбург» мог выиграть у ЦСКА

Бывший футболист Корниленко: «Оренбург» мог выигрывать у ЦСКА
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ФК «Оренбург»

Бывший футболист и спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко заявил, что «Оренбург» мог обыграть московский ЦСКА в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Матч с ЦСКА показал, что нынешний «Оренбург» способен конкурировать в РПЛ. Они могли выиграть этот матч. Акинфеев совершил много классных сейвов, его не зря признали лучшим игроком матча», — сказал Корниленко.

Встреча, которая состоялась на «Газовик», завершилась с результатом 0:0.

Этот поединок стал 500-м для вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева с капитанской повязкой.

В следующем туре «Оренбург» сыграет дома с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится 27 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. ЦСКА также на своем поле сразится с «Ахматом». Эта игра пройдет 27 июля в 15:00 (мск).

Ранее Акинфеев объяснил, почему ЦСКА не смог обыграть «Оренбург».

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