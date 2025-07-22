Акинфеев объяснил, почему ЦСКА не смог обыграть «Оренбург»

Акинфеев: в первом тайме «Оренбург» был очень хорош, а дальше чего-то испугались

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев похвалил «Оренбург» за хорошую игру в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«По первому тайму казалось, что «Оренбург» и второй тайм продолжит в таком же ключе. Наверное, они чего‑то испугались. В первом тайме «Оренбург» играл очень хорошо, но, с другой стороны, мы играли плохо. То, что мы тренировали неделю, не удалось восполнить на поле», — заявил Акинфеев.

Встреча, которая состоялась на «Газовик», завершилась с результатом 0:0.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Этот поединок стал 500-м для Акинфеева с капитанской повязкой.

В следующем туре «Оренбург» сыграет дома с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится 27 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. ЦСКА также на своем поле сразится с «Ахматом». Эта игра пройдет 27 июля в 15:00 (мск).

Ранее «Зенит» обыграл «Ростов» в стартовом матче РПЛ.