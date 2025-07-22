Футболисту «Локомотива» дали совет

Сенников посоветовал Пиняеву не переходить из одной команды в другую в России

Чемпион России в составе «Локомотива» Дмитрий Сенников дал совет футболисту команды Сергею Пиняеву по поводу продолжения карьеры. Его слова приводит «Советский спорт».

«Я считаю, в России нет смысла переходить из одной команды в другую. Станет ли Пиняев потерей для «Локомотива»? Думаю, можно восполнить возможную потерю Пиняева внутренними ресурсами», — сказал Сенников.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Пиняев провел 28 матчей, забил пять мячей и отдал семь голевых передач.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 пунктов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак», футболисты «Динамо» замкнули первую пятерку.

Ранее Пиняева признали лучшим молодым игроком Восточной Европы.