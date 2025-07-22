В «Краснодаре» анонсировали новый трансфер

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что в ближайшее время клуб официально представит нового игрока. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Трансферная кампания еще не закончена. На днях объявим о новом трансфере. На выход тоже, возможно, будет один игрок. Но фамилии я вам не назову, конечно», — заявил Мусаев.

Действующий чемпион России стартовал в новом сезоне с разгромной победы над «Пари НН» со счетом 3:0. Счет в матче открыл Диего Коста, отличившийся на 40-й минуте матча. На 65-й минуте в свои ворота забил защитник «Пари НН» Виктор Александров, а на 68-й минуте до разгромного счет довел Эдуард Сперцян.

17 июля сообщалось о том, что Сперцян может перейти в «ПСЖ». Ранее были слухи об интересе со стороны «Лидса» и «Саутгемптона». Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сперцяна в €25 млн.

Ранее капитану «Краснодара» дали совет.