Легендарная 45-летняя теннисистка стартовала с победы на турнире в США

45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс преодолела барьер первого круга на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне в парном разряде.

В паре с соотечественницей Хейли Баптист они обыграли Эжени Бушар (Канада) / Клерви Нгуну (США). Встреча, которая продолжалась 1 час 13 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:1. На счету Уильямс / Баптист один эйс, три двойных ошибки и шесть реализованных брейк-поинтов из 13. У Бушар / Нгуну ни одной подачи навылет, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

Уильямс семь раз выигрывала турниры Большого шлема в одиночном разряде, 14 — в парном. Также на ее счету четыре золотых медали Олимпийских игр (2000, 2000, 2008, 2012) и одна серебряная (2016).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее российская теннисистка вылетела с турнира в США.