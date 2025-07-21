21 июля 2025, 17:30 Обновлено: 21 июля 2025, 18:57 Спорт Размер текста А А А Акинфеев совершил чудо: скандально вернувшийся в РПЛ «Оренбург» напрягает ЦСКА. LIVE РПЛ. 1-й тур. «Оренбург» — «ЦСКА». ОНЛАЙН Стефан Браун

close Владимир Астапкович/РИА Новости

В матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» принимает на своем поле московский ЦСКА. «Оренбург» сумел вернуться в высший дивизион благодаря тому, что в последний момент из турнира исключили московское «Торпедо», обвинив его руководство в подкупе судей. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига. 1-й тур 2-й тайм 21 июля 17:30 Оренбург Оренбург, Россия 0 : 0 ЦСКА Москва, Россия Стадион «Газовик», Оренбург, Россия