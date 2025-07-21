Армейцы неожиданно потеряли мяч и пропустили контратаку, которую пришлось срывать Облякову: он схватил Гюрлюка руками, за что получил желтую карточку.
ЦСКА долго контролирует мяч.
Матеус Алвес попытался прорваться по правому флангу, но был остановлен игроком «Оренбурга». Бразилец показывал, что на нем нарушили правила, но арбитр не согласился.
Двойная замена в составе «Оренбурга»: вместо Рыбчинского и Савельева вышли полузащитник Болотов и нападающий Гузина.
Двойная замена в составе ЦСКА: полузащитник Матеус Алвес и нападающий Алеррандро вышли вместо Глебова и Мусаева.
Мойзес прорвался по левому флангу мимо защитника и прострелил в штрафную «Оренбурга», но там не оказалось партнеров.
Гюрлюк нанес дальний удар по воротам, но Акинфеев спокойно забрал мяч.
Роша получил желтую карточку за споры с арбитром. Защитник ЦСКА пытался доказать, что на нем сфолили в штрафной «Оренбурга», но не преуспел.
Опасно! ЦСКА чуть не открыл счет! Мусаев пробил головой с линии вратарской, но голкипер спас «Оренбург»!
Касимов получил желтую карточку за то, что сбил в подкате Глебова и сорвал атаку ЦСКА.
Шуманский сфолил на защитнике «Оренбурга» Касимове в борьбе за мяч.
Второй тайм начался!
Первый тайм завершен!
ЦСКА и «Оренбург» обменялись опасными моментами, а Акинфеев даже совершил два блестящих спасения. С нетерпением ждем второго тайма и забитых мячей!
Круговой исполнил подачу в штрафную «Оренбурга», но вратарь уверенно забрал мяч в руки.
Судья компенсировал три минуты к первому тайму.
Оренбуржцы разыграли угловой, а затем последовала подача в штрафную ЦСКА, которая ни к чему не привела.
Опасно! Полузащитник «Оренбурга» Квеквескири нанес очень сильный дальний удар в «девятку», но Акинфеев в прыжке вытащил мяч из-под перекладины!
Кисляк исполнил подачу в штрафную «Оренбурга», где Круговой скинул мяч на Мусаева, но защитник помешал тому нанести удар!
Лукин получил желтую карточку за то, что сбил с ног Савельева и сорвал атаку «Оренбурга».
Лукин нанес дальний удар по воротам «Оренбурга», но не попал в створ.
Камилов подал в центр штрафной ЦСКА, но 21-летний защитник Лукин сумел выбить мяч головой.
Армейцы не смогли придумать ничего интересного на своем угловом.
Момент! ЦСКА убежал в контратаку, Глебов проник в штрафную и отдал пас в центр — на Шуманского, который нанес удар в угол. Однако вратарь «Оренбурга» Овсянников сумел кончиками пальцев перевести мяч на угловой!
Роша сфолил на нападающем «Оренбурга» Савельева и «привез» штрафной на половине поля ЦСКА. Однако хозяева поля не смогли создать опасный момент с этого «стандарта».
Полузащитник «Оренбурга» Камилов нанес дальний удар, но не попал в створ.
Нападающий ЦСКА Глебов получил желтую карточку за то, что схватил соперника за руку и сорвал опасную атаку.
Очередной угловой ЦСКА ни к чему не привел. Судья объявил паузу на водопой. В Оренбурге сейчас +31 градус.
«Оренбург» провел неплохую атаку и довел дело до навеса в штрафную ЦСКА, но Мойзес уверенно вынес мяч.
Обляков нанес дальний удар по воротам «Оренбурга», но защитник заблокировал этот выстрел.
Армейцы заработали еще один угловой. После навеса Облякова на ближнюю штангу Мусаев нанес удар головой по воротам, но неточно.
Игроки ЦСКА разыграли угловой и доставили мяч в штрафную, но довести дело до удара так и не смогли.
Шуманский нанес прямой удар со штрафного, но попал в «стенку». Мяч ушел на угловой.
Круговой попытался исполнить навес в штрафную ЦСКА, но защитник «Оренбурга» Татаев остановил мяч рукой. На его счастье, фол произошел на линии штрафной, поэтому судья назначил не пенальти, а «стандарт».
Футболисты «Оренбурга» разыграли мяч с углового, а затем Гюрлюк прострелил на ближнюю штангу, но Мойзес перехватил мяч.
Рыбчинкий влетел в штрафную ЦСКА и прострелил в центр, но Кисляк перехватил мяч и сорвал атаку «Оренбурга».
ЦСКА ответил своим моментом! Мойзес отдал пас на Кругового, а тот проник в штрафную и нанес удар в ближний угол, но голкипер «Оренбурга» спас!
Угловой «Оренбурга» ни к чему не привел: судья зафиксировал фол в атаке.
Опасно! «Оренбург» убежал в контратаку, и Гюрлюк здорово прострелил в центр штрафной ЦСКА на Камилова, который нанес плотный удар низом в касание. Акинфеев успел сложиться и перевел мяч на угловой!
Мойзес исполнил подачу в штрафную «Оренбурга», но партнеров там не оказалось.
Армейцы спокойно перекатывают мяч. Игроки «Оренбурга» наблюдают за этим и, кажется, не собираются прессинговать.
ЦСКА завладел мячом и организовал одну интересную атаку: Гаич навесил в штрафную «Оренбурга», однако защитники отбились.
Матч начался!
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Лукин, Мойзес, Роша, Обляков, Глебов, Кисляк, Гаич, Мусаев, Шуманский.
Стартовый состав «Оренбурга»: Овсянников, Зотов, Татаев, Ведерников, Касимов, Чичинадзе, Камилов, Рыбчинский, Квеквескири, Савельев, Гюрлюк.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом туре Российской премьер-лиги «Оренбург» принимает на своем поле ЦСКА.