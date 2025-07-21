Российские синхронистки увидели несправедливость в результатах на ЧМ

Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай считают несправедливыми результаты на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. По их словам, завоевавшим бронзу китаянкам засчитали элемент, который они выполнили с ошибкой. Российских спортсменок цитирует ТАСС.

«Нам уже дали понять в полуфинале. Мне кажется, что поступили немного несправедливо. Второму месту не обнулили элемент, который был сделан отвратительно — «выталкивания в цаплю». Одна девочка упала и не докрутила 90 градусов. Это «ноль». За такое Тане в соло обнулили элемент», — заявила Дорошко.

Россиянки набрали 300,2183 балла. Победительницами стали австрийки Анна-Мария Александри и Айрини-Марина Александри (307,1451). Второе место заняли китаянки Яньхань Линь и Яньцзюнь Линь (301,4057).

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге. Кроме того, им нельзя никаким образом демонстрировать георгиевскую ленту, а также символы Z и V, которые ассоциируются с СВО.

Ранее российский синхронист выиграл золото чемпионата мира.