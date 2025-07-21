На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские синхронистки увидели несправедливость в результатах на ЧМ

Синхронистки Дорошко и Гайдай назвали несправедливыми результаты дуэтов на ЧМ
true
true
true
close
Maye-E Wong/Reuters

Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай считают несправедливыми результаты на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. По их словам, завоевавшим бронзу китаянкам засчитали элемент, который они выполнили с ошибкой. Российских спортсменок цитирует ТАСС.

«Нам уже дали понять в полуфинале. Мне кажется, что поступили немного несправедливо. Второму месту не обнулили элемент, который был сделан отвратительно — «выталкивания в цаплю». Одна девочка упала и не докрутила 90 градусов. Это «ноль». За такое Тане в соло обнулили элемент», — заявила Дорошко.

Россиянки набрали 300,2183 балла. Победительницами стали австрийки Анна-Мария Александри и Айрини-Марина Александри (307,1451). Второе место заняли китаянки Яньхань Линь и Яньцзюнь Линь (301,4057).

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге. Кроме того, им нельзя никаким образом демонстрировать георгиевскую ленту, а также символы Z и V, которые ассоциируются с СВО.

Ранее российский синхронист выиграл золото чемпионата мира.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами