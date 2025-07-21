В «Динамо» призвали ввести потолок зарплат в российском футболе

Член совета директоров, председатель консультативного совета московского «Динамо» Сергей Степашин призвал ввести потолок зарплат в российском футболе, передает ТАСС.

«В это время зарплаты футболистов, которые еще и не играют на международной арене, они слишком высоки. Я абсолютно убежден, что к этой теме, к этой повестке дня нужно вернуться в ближайшее время», — сказал Степашин.

«Динамо» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграло вничью с калининградской «Балтикой». «Балтика» открыла счет в матче: на 12-й минуте отличился Брайан Хиль. Бело-голубые отыгрались в начале второго тайма: Хуан Хосе Касерес сравнял счет после углового.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее суперкомпьютер назвал фаворита нового сезона РПЛ.