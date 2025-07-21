Задержанный баскетболист Касаткин рассказал о трудностях в тюрьме

Задержанный во Франции российский баскетболист Даниил Касаткин рассказал, что решить любой вопрос в тюрьме, в которой он содержится, сложно без знания языка. Об этом сообщает спортсмен в своем письме, слова которого приводит РИА Новости.

«Решить любую проблему здесь невероятно сложно, особенно если вы не знаете французского. Все сотрудники раздражаются, когда я пытаюсь говорить с ними по-английски. Надеюсь, Анна скоро сможет дать мне книгу для изучения языка — я хочу понимать, что мне говорят», — говорится в письме.

Даниил Касаткин был арестован в аэропорту Парижа по запросу США, в данный момент решается вопрос с его экстрадицией в Америку из-за обвинений в участии в кибератаках в составе хакерской группы Conti. Адвокат игрока отрицает обвинения. Сообщается, что он продал сброшенный до заводских настроек ноутбук, когда уезжал из США после учебы в университете. Впоследствии с этого ноутбука, предположительно, велись кибератаки.

Ранее адвокат назвал срок, который Касаткин может получить в США.