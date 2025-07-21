Легендарный футболист попал в реанимацию

Легендарный футболист сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Пол Гаскойн попал в реанимацию, передает The Sun.
Футболиста обнаружил в полубессознательном состоянии приятель футболиста. В этот момент Гаскойн находился в собственной спальне.
58-летний Гаскойн был помещен в отделение интенсивной терапии, но сейчас его перевели в отделение неотложной помощи, где его состояние оценивается как стабильное.
Гаскойн поблагодарил друзей за поддержку.
Гаскойн является бронзовым призером чемпионата Европы 1996 года.
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