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Легендарный футболист попал в реанимацию

Легендарный футболист сборной Англии Гаскойн попал в реанимацию
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Reuters

Легендарный футболист сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Пол Гаскойн попал в реанимацию, передает The Sun.

Футболиста обнаружил в полубессознательном состоянии приятель футболиста. В этот момент Гаскойн находился в собственной спальне.

58-летний Гаскойн был помещен в отделение интенсивной терапии, но сейчас его перевели в отделение неотложной помощи, где его состояние оценивается как стабильное.

Гаскойн поблагодарил друзей за поддержку.

Гаскойн является бронзовым призером чемпионата Европы 1996 года.

15 марта стало известно о том, что четырехкратную олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам в составе сборной СССР Раису Сметанину выписали из больницы .

14 декабря 2025 года представитель Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин заявил, что Сметанина находится в реанимации после инсульта.

Ранее сообщалось, что чемпион России в составе московского «Спартака» находится в реанимации

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