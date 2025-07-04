На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Чемпион России в составе «Спартака» находится в реанимации

Чемпион России в составе «Спартака» Мухаммадиев находится в реанимации
true
true
true
close
Федерация футбола Таджикистана

Бывший футболист московского «Спартака», чемпион России-1994 Мухсин Мухаммадиев находится в реанимации в Федеральном центре мозга и нейротехнологий ФМБА России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Состояние футболиста оценивается как стабильно тяжелое.

«Он уже две недели находится в реанимации, сейчас подключен к аппарату ИВЛ», — рассказал источник.

Мухаммадиев выступал за «Спартак» с 1994 по 1995 год. Футболист завершил карьеру в 2006 году, играя за клуб Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) «Росич».

С 2008 по 2012 год Мухаммадиев являлся спортивным директором казанского «Рубина». В июне 2022 года он был назначен первым вице-президентом таджикистанского клуба «Истиклол».

За сборную Тажжикистана Мухаммадиев сыграл один матч. Также одну встречу он провел за сборную России.

В конце июня 2025 года стало известно, что Мухамадиев перенёс несколько инсультов в течение полугода

Ранее четырехкратную олимпийскую чемпионку в составе сборной СССР выписали из больницы.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами