Чемпион России в составе «Спартака» находится в реанимации

Чемпион России в составе «Спартака» Мухаммадиев находится в реанимации

Бывший футболист московского «Спартака», чемпион России-1994 Мухсин Мухаммадиев находится в реанимации в Федеральном центре мозга и нейротехнологий ФМБА России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Состояние футболиста оценивается как стабильно тяжелое.

«Он уже две недели находится в реанимации, сейчас подключен к аппарату ИВЛ», — рассказал источник.

Мухаммадиев выступал за «Спартак» с 1994 по 1995 год. Футболист завершил карьеру в 2006 году, играя за клуб Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) «Росич».

С 2008 по 2012 год Мухаммадиев являлся спортивным директором казанского «Рубина». В июне 2022 года он был назначен первым вице-президентом таджикистанского клуба «Истиклол».

За сборную Тажжикистана Мухаммадиев сыграл один матч. Также одну встречу он провел за сборную России.

В конце июня 2025 года стало известно, что Мухамадиев перенёс несколько инсультов в течение полугода

Ранее четырехкратную олимпийскую чемпионку в составе сборной СССР выписали из больницы.