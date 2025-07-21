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Губернатор Самарской области недоволен посещаемостью матчей

Губернатор Самарской области Федорищев недоволен посещаемостью футбольных матчей
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что он недоволен посещаемостью футбольных матчей в регионе, передает «Матч ТВ».

«Я недоволен посещаемостью. Когда я заступил на свой пост, мне позвонил глава РФС. Он сказал, что у нас большой стадион, но ходит очень мало людей. И мы нарастили количество. Но на трибунах должно быть больше болельщиков», — сказал Федорищев.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) Самарскую область представляют самарские «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон».

«Акрон» и «Крылья Советов» сыграли вничью в первом туре нового сезона РПЛ.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кристалл» в Жигулевске, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыл тольяттинский клуб: на первой компенсированной к первому тайму минуте отличился Йонуц Неделчяру, его ассистентом выступил Ифет Джаковац. Самарцы смогли сравнять на 56-й минуте игры, автором гола стал Вадим Раков, голевую передачу отдал Фернандо Костанца.

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