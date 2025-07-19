Российский синхронист завоевал золото чемпионата мира

Российский синхронист Александр Мальцев завоевал золотую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре. Он стал победителем в соло-программе.

30-летний спортсмен набрал за свое выступление 251,7133 балла. Второе место занял испанец Деннис Гонсалес Бонеу. Замкнул тройку представитель Мексики Диего Вильялобос Каррильо.

Для Мальцева эта победа на чемпионатах мира стала уже пятой в карьере. Однако впервые он завоевал золото за сольную программу.

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге. Кроме того, им нельзя никаким образом демонстрировать георгиевскую ленту, а также символы Z и V, которые ассоциируются с СВО.

Примечательно, что сама World Aquatics на своем официальном ресурсе опубликовала список российских спортсменов под национальными флагами. В поиске стран-участниц турнира также присутствовала Россия. «Газета.Ru» направила запрос в организацию с просьбой предоставить пояснения, однако ответа не получила.

Ранее Губерниев назвал способ реагировать на запрет георгиевской ленты для российских гимнастов.