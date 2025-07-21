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Бывший тренер ЦСКА заявил, что Николич подставил руководство ЦСКА

Валерий Газзаев: Николич подставил руководство ЦСКА
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Александр Вильф/РИА Новости

Известный российский тренер Валерий Газзаев прокомментировал уход Марко Николича с поста главного тренера московского ЦСКА, заявив, что сербский специалист подставил руководство клуба, передает «Матч ТВ».

«Он оставил хорошее наследие, к нему не должно быть претензий. С другой стороны, он неожиданно подставил руководство, которое перед началом чемпионата вынуждено было искать тренера», — сказал Газзаев.

9 июня ЦСКА официально объявил об уходе Николича, который тренировал клуб с 2024 года.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. Также команда завоевала бронзовые медали чемпионата России.

12 июля уже под руководством нового главного тренера Фабио Челестини ЦСКА выиграл Суперкубок России, обыграв «Краснодар» со счетом 1:0. Этот трофей стал восьмым подобным в истории клуба.

Ранее стали известны причины ухода тренера Николича из ЦСКА.

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