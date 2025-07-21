Стали известны причины ухода тренера Николича из ЦСКА

Николич: я ушел из ЦСКА, потому что мне не предложили долгосрочный контракт

Главный тренер греческого АЕКа Марко Николич заявил, что принял решение покинуть московский ЦСКА из-за того, что ему не предложили долгосрочный контракт. Слова специалиста приводит Mozzart Sport.

«Я согласился даже на более низкую зарплату, но изначально мы говорили о долгосрочном проекте, но долгосрочный проект и всего год контракта — это не одно и то же», — заявил Николич.

Также он отметил, что был доволен успехами, которых он добился на посту главного тренера ЦСКА.

«С ноября мы не потерпели ни одного поражения в РПЛ и заняли третье место, хотя были самой молодой командой в турнире. Мы выиграли Кубок России, мы заслужили эту награду больше всех», — добавил специалист.

9 июня ЦСКА официально объявил об уходе Николича, который тренировал клуб с 2024 года.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. Также команда завоевала бронзовые медали чемпионата России.

12 июля уже под руководством нового главного тренера Фабио Челестини ЦСКА выиграл Суперкубок России, обыграв «Краснодар» со счетом 1:0. Этот трофей стал восьмым подобным в истории клуба.

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