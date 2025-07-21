В США в результате стрельбы погиб перспективный футболист

Игрок в американский футбол Кори Адамс погиб в результате стрельбы в Теннесси, сообщает AP со ссылкой на офис шерифа округа Шелби.

Адамс являлся студентом-первокурсником. 20 июля с огнестрельным ранением в автомобиле на окраине Мемфиса.

«Позже сотрудники пожарной охраны округа Шелби констатировали смерть пострадавшего на месте происшествия», — сообщили в офисе шерифа.

Отмечается, что еще четверо мужчин, получивших в результате инцидента огнестрельные ранения, не представляющие угрозы для жизни, прибыли в близлежащие больницы на личных автомобилях.

18-летний Адамс родился в Новом Орлеане. Он был одним из самых перспективных защитников в США. Бывшая школьная футбольная команда Нового Орлеана, в которой играл Адамс, в своих соцсетях выразила соболезнования в связи с гибелью спортсмена.

» Адамс был больше, чем просто футболист! Он был другом, братом, сыном, учеником и просто замечательным молодым человеком», — говорится в сообщении.

Ранее во время заезда погиб известный велогонщик.