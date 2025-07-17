На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во время заезда погиб известный велогонщик

В Италии во время заезда погиб велогонщик Привитера
true
true
true
close
Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Итальянский велогонщик Самуэле Привитера погиб после падения на первом этапе престижной молодежной гонки «Джиро делла Валле д'Аоста», сообщает Tuttobiciweb .

Спортсмен получил травмы головы после того, как с него слетел защитный шлем из-за падения. Инцидент произошел в районе муниципалитета Понтей. Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.

Второй этап гонки, который должен был состояться 17 июля, отменен. Соревнования возобновятся 18 июля. Перед стартом этапа состоится минута молчания, а первые километры пройдут в нейтральном режиме в память о погибшем.

Организаторы гонки разрешили командам самостоятельно принять решение, будут ли они участвовать в дальнейших заездах или снимутся с соревнований.

Ранее чемпион России по мотокроссу погиб во время тренировки.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами