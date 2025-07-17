Во время заезда погиб известный велогонщик

В Италии во время заезда погиб велогонщик Привитера

Итальянский велогонщик Самуэле Привитера погиб после падения на первом этапе престижной молодежной гонки «Джиро делла Валле д'Аоста», сообщает Tuttobiciweb .

Спортсмен получил травмы головы после того, как с него слетел защитный шлем из-за падения. Инцидент произошел в районе муниципалитета Понтей. Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.

Второй этап гонки, который должен был состояться 17 июля, отменен. Соревнования возобновятся 18 июля. Перед стартом этапа состоится минута молчания, а первые километры пройдут в нейтральном режиме в память о погибшем.

Организаторы гонки разрешили командам самостоятельно принять решение, будут ли они участвовать в дальнейших заездах или снимутся с соревнований.

Ранее чемпион России по мотокроссу погиб во время тренировки.