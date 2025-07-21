Глава ФИФА отреагировал на расистский скандал в женском футболе

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил в своих соцсетях, что он опечален из-за того, что футболистка сборной Англии Джесс Картер подверглась расистским оскорблениям со стороны болельщиков во время чемпионата Европы.

«Я глубоко опечален оскорблениями в адрес Джесс Картер, сборной Англии. Расизму нет места ни в футболе, ни в обществе», — написал Инфантино

Англичанки вышли в полуфинал турнира, обыграв в четвертьфинале Швецию в серии пенальти. За выход в финал Англия поспорит с Италией. Встреча состоится 22 июля. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее воронежский «Факел» сделал официальное заявление из-за обвинения вице-капитана в расизме.