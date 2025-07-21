Дочь главного тренера СКА переехала с мужем-иностранцем из Лондона в Москву

Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов рассказал, что его младшая дочь переехали с мужем-иностранцем из Лондона в Москву, передает moskvichmag.ru.

«Что особенно ценно — моя семья рядом. Младшая дочь, например, недавно вернулась с мужем из Лондона — решили остаться здесь. Это дорогого стоит», — сказал Ларионов.

Ларионов возглавил СКА летом 2025 года, сменив на этом посту Романа Ротенберга. Ларионов до этого работал в нижегородском «Торпедо». За три года он трижды выводил клуб в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), однако дальше четвертьфинала «Торпедо» не прошло ни разу.

Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. Под его руководством СКА набрал 82 очка в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2024/25 и занял седьмое место в Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина его коллектив выбыл из розыгрыша плей-офф по итогам серии против московского «Динамо» (2-4).

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