«Мне очень грустно»: лучший теннисист мира снялся с турнира в Канаде

Первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер пропустит турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Торонто. Спортсмен заявил, что решение принято с целью восстановить силы. Его слова приводит «Советский спорт» со ссылкой на Eurosport.it.

«Мне очень грустно, что я не смогу играть в Торонто, особенно потому, что у меня остались такие теплые воспоминания о матчах в Канаде. Решение было принято после разговора с командой: мы взяли время на восстановление», — заявил Синнер.

13 июля Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса и стал победителем Уимблдона.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

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