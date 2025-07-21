Названы причины, по которым Медведеву сложно вернуться в топ-10

Ольховский: Медведеву ничего не мешает вернуться в топ-10, просто остальные сильнее

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист, двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте и двукратный финалист в парном разряде Андрей Ольховский выразил мнение, что Даниилу Медведеву ничего не мешает вернуться в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Не скажу, что это говорит о каких-то проблемах у Медведева. Просто соперники очень сильные, умеют играть в теннис. Даниил старается, но не всегда получается. Просто ты должен быть сильнее соперника, но он может продемонстрировать высокий уровень тенниса», — заявил Ольховский.

Медведев не выигрывал турниры АТР больше года, а на Уимблдоне он потерпел поражение в первом круге, уступив французу Бенджамину Бонзи.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

Ранее легендарную теннисистку не пустили в ресторан на Уимблдоне.