Адвокат назвал срок, который российский баскетболист получит в США

Адвокат Максим Калинов в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, какой срок получит российский баскетболист Даниил Касаткин, если будет экстрадирован из Франции в США.

«Касаткину грозит 30 лет. Не 20, а 30, потому что его обвиняют в совершении кибератак на два федеральных ведомства США. То есть это 30 лет без права условно-досрочного освобождения. Версия Касаткина, что продал компьютер, я думаю, правоохранители в это не поверят. Часто подобное люди сообщают, и в России тоже бывают преступления, когда такое сообщают. Я думаю, в такое не поверят. Предполагаю, что осудят его на 30 лет, и, как я и говорил, произойдет обмен потом», — считает адвокат.

Даниил Касаткин был арестован в аэропорте Парижа по запросу США, в данный момент решается вопрос с его экстрадицией в Америку из-за обвинений в участии в кибератаках в составе хакерской группы Conti. Адвокат игрока отрицает обвинения. Сообщается, что он продал сброшенный до заводских настроек ноутбук, когда уезжал из США после учебы в университете. Впоследствии с этого ноутбука, предположительно, велись кибератаки.

Ранее МИД России взял на контроль вопрос с задержанием Касаткина.