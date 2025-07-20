Названа причина, почему «Локомотив» не сможет бороться за медали РПЛ

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита», московского «Спартака», «Краснодара» и сборной России Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил, почему московский «Локомотив» вряд ли сможет претендовать в новом сезоне на медали Российской премьер-лиги.

«Как-то вроде бы и неплохо команда начинает, и борьбу создает интересную. Но по тем моментам, которые мы видим – своих лидеров почему-то пытаются продать, другие моменты… Как будто «Локомотив» усреднился. Хотя команда интересная, и своих молодых футболистов приводит в сборную страны, и ребята действительно очень хорошо проявляют себя. Но как команде «Локо» чего-то пока не хватает для чемпионства. Может быть, финансы не такие большие выдаются на приобретение новых игроков», — считает Деменко.

«Локомотив» закончил последний чемпионат страны на шестом месте, сохранив на посту главного тренера Михаила Галактионова. Новый сезон «железнодорожники» начали с крупной победы над «Сочи» — 3:0.

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