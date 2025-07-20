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Ветеран «Зенита» назвал два клуба, где россияне играют только из-за лимита

Экс-игрок «Зенита» Лепехин: если бы не лимит, в «Зените» не было бы россиян
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист и ветеран «Зенита» Константин Лепехин в комментарии для Legalbet заявил, что если бы не лимит на легионеров в Российской премьер-лиге, в таких командах, как «Зенит» и «Спартак», вообще не было бы российских игроков.

«Если бы не было лимита, то в «Зените» вообще не было бы россиян. Им тяжело себя проявить в клубе в условиях конкуренции. Причем это касается не только «Зенита», но и «Спартака», и вообще команд, которые имеют финансовые возможности приглашать сильных иностранцев. Без лимита клубы пошли бы по этому пути. Проще пригласить футболиста, который уже проявил себя в Европе, чтобы он давал результат здесь и сейчас», — считает специалист.

Лепехин подчеркнул, что молодых российских игроков на определенном этапе их развития нужно ставить в состав искусственно, а это влечет за собой риск. Поскольку тренеры зависят от набранных очков, они к такому обычно не готовы.

В качестве примера он привел «Краснодар», который долго пытался делать ставку на собственных воспитанников, а чемпионом России в прошлом сезоне стал, практически отказавшись от российских игроков в стартовом составе, в то время как состоявший почти из одних россиян воронежский «Факел» вылетел из РПЛ.

Ранее сын легендарного футболиста назвал дело «Торпедо» сфабрикованным.

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