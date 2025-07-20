«Краснодар» начал защиту титула с разгромной победы

Действующий чемпион Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» стартовал в новом сезоне с разгромной победы над «Пари НН».

Встреча, которая состоялась на «Ак Барс Арене» в Казани, завершилась с результатом 3:0 в пользу гостей. Счет в матче открыл Диего Коста, отличившийся на 40-й минуте матча. На 65-й минуте в свои ворота забил защитник «Пари НН» Виктор Александров, а на 68-й минуте до разгромного счет довел Эдуард Сперцян.

В следующем туре «Краснодар» сыграет дома с московским «Локомотивом». Встреча состоится 26 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Днем ранее в Самаре «Пари НН» сыграет против «Крыльев Советов».

В чемпионате-2024/25 впервые в своей истории чемпионский титул оформил «Краснодар», прервавший шестилетнюю гегемонию санкт-петербургского «Зенита» в год столетия клуба из Северной столицы. Петербургская команда стала второй, а замкнул тройку лучших московский ЦСКА.

Нижегородская команда с 27 очками стала 13-й и попала в стыковые матчи, где проиграла «Сочи». Однако «Пари НН» остался в РПЛ, заменив подмосковные «Химки», которые не получили лицензию.

Ранее «Локомотив» одержал победу на старте РПЛ, забив три мяча за шесть минут.