На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Краснодар» начал защиту титула с разгромной победы

«Краснодар» разгромил «Пари НН» со счетом 3:0 в первом туре нового сезон РПЛ
true
true
true
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Действующий чемпион Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» стартовал в новом сезоне с разгромной победы над «Пари НН».

Встреча, которая состоялась на «Ак Барс Арене» в Казани, завершилась с результатом 3:0 в пользу гостей. Счет в матче открыл Диего Коста, отличившийся на 40-й минуте матча. На 65-й минуте в свои ворота забил защитник «Пари НН» Виктор Александров, а на 68-й минуте до разгромного счет довел Эдуард Сперцян.

В следующем туре «Краснодар» сыграет дома с московским «Локомотивом». Встреча состоится 26 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Днем ранее в Самаре «Пари НН» сыграет против «Крыльев Советов».

В чемпионате-2024/25 впервые в своей истории чемпионский титул оформил «Краснодар», прервавший шестилетнюю гегемонию санкт-петербургского «Зенита» в год столетия клуба из Северной столицы. Петербургская команда стала второй, а замкнул тройку лучших московский ЦСКА.

Нижегородская команда с 27 очками стала 13-й и попала в стыковые матчи, где проиграла «Сочи». Однако «Пари НН» остался в РПЛ, заменив подмосковные «Химки», которые не получили лицензию.

Ранее «Локомотив» одержал победу на старте РПЛ, забив три мяча за шесть минут.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами