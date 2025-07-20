Дважды проигравший Усику Фьюри заявил, что только он может победить украинца

Боксер Фьюри заявил, что только он может победить чемпиона мира Усика

Британский боксер Тайсон Фьюри на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что только он способен одолеть представителя Украины Александра Усика, которому до этого проиграл дважды.

«Я делал это дважды, и весь мир это знает. Но я принял это как мужик. И вот он я. Не тусуюсь на боксерском вечере, а бегу по дороге. Я мужчина. Я, черт возьми, спартанец! И что бы ни говорили другие, я выиграл оба боя. Есть только один человек, который может победить Усика, и это Цыганский Король», — заявил он.

Усик сразился с Дюбуа в ночь на 20 июля и победил, отправив соперника в нокаут в пятом раунде боя. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Украинский боксер продлил свою победную серию до 24 побед.

Украинский спортсмен сохранил у себя пояса чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Кроме того, Усик забрал у Дюбуа его титул — по версии Международной боксерской федерации (IBF) — и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Усик в 2024 году выходил на ринг дважды и оба раза провел поединки против представителя Великобритании Тайсона Фьюри. В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF. В декабре Усик вновь победил — единогласным решением судей.

Ранее Усик заявил о желании вновь сразиться с Тайсоном Фьюри.