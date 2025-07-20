ФНС заблокировала счета бывшему мужу Бузовой из-за долга в 235 рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета бывшему футболисту сборной России Дмитрию Тарасову из-за того, что он не заплатил 235 рублей налогов. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации канала, у футболиста есть финансовые трудности: весной закрылся футбольный клуб «Родина-медиа», которым он управлял вместе с рэпером T-Killah. Из-за экономических проблем команда лишилась главного спонсора — одной из букмекерских контор.

В 2019 году экс-футболисту уже блокировали счета и запрещали покидать страну из-за алиментов.

Тарасов во время профессиональной карьеры футболиста выступал за «Локомотив», «Рубин» «Москву» и «Томь». Он завершил карьеру в 2021 году. Его последним клубом в профессиональной карьере стал «Велес» из Подмосковья. Также в своей карьере он провел несколько матчей за сборную России.

Сейчас Тарасов женат на Анастасии Костенко. У супругов четверо детей. Всего российский футболист был женат трижды. Его первой супругой стала Оксана Пономаренко. У пары есть общая дочь Ангелина. С 2012 по 2016 год футболист состоял в браке с Ольгой Бузовой, детей у пары не было.

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