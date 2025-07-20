«Нереально бороться за высокие места»: ЦСКА призвали усилить состав

Московский ЦСКА не сможет бороться за высокие места в Российской премьер-лиге (РПЛ), если не усилит состав. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков.

«Если ЦСКА не усилит линию атаки, то повторить прошлогодний результат будет крайне сложно. Да, выиграли Суперкубок, дождались своего шанса, отбились, но на длинной дистанции нужен сильный состав. Нужны нападающие, нужны крайние игроки. Сейчас они перешли на схему 4-4-2, 4-3-3 — хороший и интересный хаос в атаке. Но Круговой — это не крайний полузащитник», — заметил Дьяков.

По мнению эксперта, в прошлом сезоне при главном тренере Марко Николиче армейцы прыгнули выше головы, выиграв Кубок России и завоевав бронзу РПЛ. Однако, по его мнению, места в тройке по итогам очередного сезона распределят между собой «Динамо», «Краснодар» и «Зенит».

Красно-синие начнут выступление в новом розыгрыше РПЛ в понедельник, 21 июля, выездным матчем с «Оренбургом». Игра начнется в 15:30 по московскому времени.

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