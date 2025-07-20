Американец Порье потерпел поражение в последнем бою в UFC

Американец Дастин Порье проиграл своему соотечественнику Максу Холлоуэю на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 318.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Холлоуэя единогласным решением судей — 48-47, 49-46, 49-46. Для Порье этот поединок стал последним в карьере.

Порье выступал на профессиональном уровне начиная с 2009 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC и WEC. Он — бывший временный чемпион UFC в легком весе. Всего он одержал 30 побед, а сегодняшнее поражение от Холлоуэя стало для него десятым в карьере.

Его соперник — бывший чемпион UFC в полулегком весе и обладатель пояса BMF в UFC. Примечательно, что в 2012 году Холлоуэй дебютировал в UFC в бою с Порье и проиграл ему тогда нокаутом после болевого приема. Также бойцы встречались в 2019, тогда победа единогласным решением судей досталась Порье.

Также на турнире UFC 318 свой бой провел россиянин Роман Копылов, который проиграл единогласным судейским решением бразильцу Паулу Коста.

Ранее Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира.