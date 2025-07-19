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Российско-украинская команда выиграла чемпионат по Dota 2 и заработала $1 млн

Российско-украинская команда по Dota 2 Team Spirit выиграла Esports World Cup
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Team Spirit/VK

Российско-украинская команда Team Spirit выиграла крупнейший чемпионат по Dota 2 — гранд-финале Кубка мира по киберспорту (Esports World Cup) в Эр-Рияде.

В финале спортсмены разгромили европейцев из Team Falcons со счетом 3:0 по картам. Другая российская команда Parivision победила в матче за третье место.

В составе победителей выступали Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найденов, Александр rue Филин (все - Россия) и Илья Yatoro Мулярчук (Украина). Collapse признан лучшим игроком турнира. Спортсмены за победу получили $1 млн на пятерых.

В июле 2024 года Томас Бах, который тогда возглавлял Международный олимпийский комитет (МОК), объявил о создании киберспортивных Олимпийских игр. Первое подобное мероприятие состоится в 2025 году в Саудовской Аравии. Точный список дисциплин и даты проведения будут объявлены позднее. 26 июля стало известно, что российские кибератлеты готовы участвовать в первых Олимпийских киберспортивных играх только под национальным флагом и не будут выступать в нейтральном статусе.

Ранее «Локомотив» одержал победу на старте РПЛ, забив три мяча за шесть минут.

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