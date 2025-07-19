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Фанаты вышли на митинг в Варшаве против миграции и попали на видео

Тысячи польских футбольных фанатов приехали на митинг против миграции в Варшаве
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Тысячи польских футбольных фанатов со всей страны приехали на митинг против миграции в Варшаве. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

На улицы города вышли болельщики «Легии», «Руха», «Леха» и других клубов. Указано, что протестующие болельщики провоцируют драки, используют пиротехнику, взрывают петарды и скандируют оскорбительные лозунги.

Сотрудники правоохранительных органов стараются избежать действий насильственного характера, выставляют кордоны и стараются разделить протестующих живым щитом.

Демонстрации против нелегальных мигрантов, а таже в их поддержку проходят в польских городах 19 июля. Акции протеста в десятках городов страны организовали коалиция националистов и евроскептиков , а также ряд организаций анархистского толка.

В центре польской столицы на пересечении Иерожолимских аллей и улицы Маршалковской несколько сотен человек выражают свои недовольства и протесты против политики властей, направленной на недопущение в Польшу нелегальных мигрантов.

При этом в нескольких сотнях метров от них проходит акция уже с противоположным посылом — против допуска в страну нелегальных мигрантов.

Ранее «Локомотив» одержал победу на старте РПЛ, забив три мяча за шесть минут.

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