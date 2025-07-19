Овечкин ответил на вопрос об ушедшем в пивную лигу Кузнецове

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о том, сможет ли Евгений Кузнецов вернуться в столичный клуб. Слова Овечкина передает корреспондент «Газеты.Ru».

Кузнецов выступал вместе с Овечкиным за «Вашингтон» с 2014 по 2024 год и сыграл большую роль в победе команды в Кубке Стэнли — 2018.

«Может ли Евгений вернуться в «Вашингтон»? Это не ко мне вопрос, а к его агенту, — сказал Овечкин. — У него есть своя голова на плечах. Дай бог, чтобы он подписал контракт с клубом и показывал свой уровень либо в НХЛ, либо в КХЛ».

В июле Кузнецов вернулся из России в США и начал выступать в пивной лиге Вашингтона за команду «Муз» (в переводе — «лоси»). В одном из матчей он забросил две шайбы и отдал голевую передачу, что помогло его команде победить со счетом 9:4.

В апреле 2025 года Кузнецов по обоюдному согласию расторг контракт с петербургским СКА и остался без клуба.

Овечкин отметил, что не принимает никакого участия в трансферной политике «Вашингтона».

«Я не менеджер. Это бизнес, это НХЛ. Все понимают, что, возможно, произойдут какие-то обмены. Но поживем-увидим. Скауты и генеральный менеджер «Вашингтона» — одни из лучших. Они оценивают, подойдет ли нам игрок», — сказал Овечкин.

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