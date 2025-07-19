Овечкин хотел бы сыграть за «Барселону» в Лиге чемпионов

Хоккеист Овечкин заявил, что желает сыграть за «Барселону» в Лиге чемпионов

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о том, какой спортивный вызов он хотел бы принять в будущем. Слова Овечкина передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я хотел бы сыграть за «Барселону» в Лиге чемпионов», — сказал Овечкин.

Ранее хоккеист уже сыграл за московское «Динамо» в футбольном товарищеском матче против медийной команды «Амкал». Овечкин забил один из пяти мячей в составе «Динамо», и матч завершился разгромной победой бело-голубых (5:0).

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» признавался, что с детства болеет за «Барселону».

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее Овечкин раскрыл, как к россиянам относятся за рубежом.