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Овечкин раскрыл четыре вещи, по которым больше всего скучает в США

Хоккеист Овечкин признался, что скучает по России
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Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, по чему больше всего скучает, когда находится в США. Слова Овечкина передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Скучаю по друзьям, по семье, по городу. Каждый раз, когда приезжаю, хочу увидеть родных. Скучаю по стране. У меня в Москве есть любимое место, но я о нем не скажу, а то будете меня там доставать, журналисты», — пошутил Овечкин.

Также хоккеист оценил спортивную площадку рядом с домом его детства на Флотской, которую отреставрировали и оформили в честь его рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«В моем детстве мы с друзьями играли здесь в футбол. Я жил недалеко, на Флотской, 50. В последний раз я играл здесь, очень давно, когда был в школе. Очень приятно, что сейчас здесь сделали такую прекрасную площадку для детей. Мои друзья, с которыми я рос, сказали, что это отличная площадка. Все довольны, дети — особенно», — сказал Овечкин.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее Овечкин раскрыл, как к россиянам относятся за рубежом.

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